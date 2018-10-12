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Правительство непризнанной ПМР заключило два инвестсоглашения с зарубежными инвесторами.

Инвестфорум в Приднестровье: подписано два важных соглашения

© Photo: Правительство Приднестровской Молдавской Республики
Экономика
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В рамках VI Приднестровского международного инвестиционного экономического форума состоялось подписание двух контрактов с иностранными инвесторами.

ТИРАСПОЛЬ, 12 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. Два инвестсоглашения подписаны в первый день проведения VI Приднестровского международного инвестиционного экономического форума (ПМИЭФ). Первое соглашение касается выращивания и заморозки ягод и фруктов, а также фармацевтического производства. На рассмотрении исполнительной власти региона находится еще 15 инвестпроектов.

От поля до стола

Реализовывать в Приднестровье сельскохозяйственный проект по выращиванию вишни, сливы, абрикосы, различных ягод, а также тыквенной семечки намерен украинский инвестор. По его словам, регион привлек благоприятным инвестиционным климатом, а также крепкими аграрными традициями.

"Мы собираемся строить большой холодильный комбинат, до пяти тысяч тонн, который будет конкурировать со всеми мировыми лидерами, выпускающими замороженные овощи и фрукты. У нас действует программа "от поля до стола". И мы ее перенесем сюда", — отметил представитель украинского предприятия Анатолий Пацеля.

Второе инвестсоглашение касается открытия в Бендерах фармацевтического производства.

"Наш инвестпроект уже начал свою работу. За все время с начала нашей деятельности, не было случая, чтобы мы не нашли поддержку по тому или иному вопросу со стороны представителей администрации левобережья", — подчеркнул представитель инвестора Николай Казюк.

Освоение российского рынка

В рамках ПМИЭФ подписан также ряд других документов. Официально заверено сотрудничество с Российским новым университетом, а также с Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений РФ.

"Совет будет оказывать содействие инвесторам, которые локализованы на территории Приднестровья, для их выхода на российский рынок", — отметил председатель правления Совета Максим Черешнев.

Акция Голубь мира, Тирасполь, Приднестровье
© Photo : Irina Leahova
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Преференции для инвесторов

Глава исполнительного органа власти региона Александр Мартынов в рамках форума рассказал о том, что на протяжении последнего года правительство работало над созданием в Приднестровье качественно нового инвестиционного законодательства. В частности, с 1 июня 2018 года вступил в юридическую силу закон о господдержке инвестиционной деятельности.

Инвестициями в Приднестровье заинтересовались австрийские компании>>>

"Закон о защите и поддержке инвестиций предусматривает порой беспрецедентные преференции для инвесторов. Все предпринятые в этом и прошлом году шаги навстречу бизнесу свидетельствуют о том, что Приднестровье является открытым и надежным партнером для инвесторов", — сказал он.

Устранение административных барьеров

Мартынов также отметил позитивные преобразования, которые происходят в Приднестровье. Прежде всего, в сфере улучшения условий ведения бизнеса и устранения административных барьеров. Он напомнил о создании Портала госуслуг, полезного как для граждан, так и для предпринимательского сообщества, а также о запуске Инвестиционного портала, призванного рассказать о Приднестровье потенциальному инвестору.

Приднестровский международный инвестиционный экономический форум проводится под патронатом исполнительной власти региона. В нынешнем году в нем принимает участие более 600 человек — представителей органов власти, общественников, зарубежных и местных экспертов, ученых, бизнесменов.

География стран широка — в форуме участвуют представители 15 стран мира, в том числе из Австрии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китая, Польши, России, Румынии, Украины, Эстонии.

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Теги:
соглашения, контракты, инвестиции, сотрудничество, Тирасполь, Молдова, Приднестровье, Экономика, бизнес и финансы
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