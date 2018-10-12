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Прогноз эксперта: как поведет себя молдавский лей в конце года

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Экономист рассказал, что будет с молдавским леем до конца этого года и в начале следующего.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Финансовый эксперт и аналитик Вадим Иосуб, представитель "Альпари", — крупнейшего форекс-брокера в РМ и СНГ рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова, как лей поведет себя на валютном рынке в ближайшее время.

Деньги
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Что ждет молдавскую валюту

Иосуб отметил, что молдавский лей уже продолжительное время укрепляет свои позиции. Дальнейшее положение внутреннего валютного рынка в Молдове, как уточнил эксперт, во многом будет зависеть от колебания доллара и евро. Иосуб отметил, что в скором времени ожидается рост доллара по отношению к евро.

"Эти две валюты по отношению к лею будут двигаться не синхронно, а в разные стороны. По доллару ожидаю умеренный рост — с нынешнего уровня "американец" может подняться на 3,5-4 процента до 17 леев 60 банов. Это — уровень годичной давности, октября 2017 года. А евро, наоборот, на эти 3,5-4 процента снизится, до 18 леев 80 банов его обменный курс может упасть", — подчеркнул экономист.

Молдавский лей — одна из самых крепких валют в СНГ

Иосуб добавил, что молдавский лей — это одна из немногих валют из стран бывшего СССР, которая в течение большей части нынешнего года укрепляла свои позиции.

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"Лей активно укреплялся практически весь прошлый год и в первую половину 2018-го. Лишь в последние месяц-полтора был замечен рост, как доллара, так и евро по отношению к лею. Но прямо скажем: рост этот был достаточно скромный. Евро подорожал с августа на 3,8 процента, а доллар, если считать с годовых минимумов,  на 4 процента", — рассказал Иосуб.

На фоне российского и белорусского рубля, где доллар подскочил на 15 и 7 процентов, соответственно, молдавский лей выглядит очень неплохо, считает эксперт.

За счет чего держится молдавская валюта 

Иосуб объяснил, что курс валют зависит от двух вещей — от спроса и предложения, а не от величия страны или мощи и объемов ее экономики.

"Если посмотреть на внешнеторговое сальдо Молдовы, то оно отрицательное. С другой стороны, этот минус в течение трех лет устойчиво уменьшается, то есть положение улучшается. Если к этому добавить потоки капитала, инвестиции и наиболее важную вещь — деньги, которые сюда присылают люди, работающие за пределами страны, — в целом получается положительный баланс по валюте. И предложение валюты больше, чем спрос на нее", — разъяснил финансист.

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В заключении Иосуб отметил, что экономическое положение Молдовы становится лучше. Например, по данным эксперта, повысилось ВВП, и прогнозы по этому показателю оптимистичные. Также Иосуб подчеркнул, что немаловажную роль для экономики страны играет рост экспорта, а особенно расширение географии поставок товаров.

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Теги:
курс валют в Молдове, молдавский лей, валюта, прогноз, Альпари, Вадим Иосуб, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
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