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Аукцион

Государственное имущество Молдовы уходит с молотка с огромной скоростью

© Sputnik / Ruslan Krivobok
Экономика
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В стране вовсю идет приватизация, хотя казалось бы, распродано уже все, что возможно.

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Агентство публичной собственности объявило второй раунд приватизации госимущества в Молдове.

В период до 23 ноября будет организован целый ряд конкурсов и аукционов. В частности, с аукциона на фондовой бирже, начиная с 19 ноября, будут выставлены пакеты акций государства в 16 предприятиях.

Что пытается продать государство

В основном, это районные дорожно-ремонтные службы, которые месяц назад правительство уже пыталось безуспешно продать. 

Также на коммерческий конкурс выставлены 10 единых имущественных комплексов, в том числе Кишиневский стекольный завод и Кишиневский полиграфический комбинат. За них государство хочет выручить, соответственно, 231,6 и 124,2 миллиона леев.

Молдавский флаг на здании правительства республики
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Румыния нацелилась на приватизацию госимущества Молдовы

Впервые на коммерческий конкурс выставлены принадлежащие государству пакеты акций бельцкого винно-коньячного комбината "Barza Albă" и кишиневского табачного комбината "Tutun-CTC" по цене 329,4 и 167,5 миллиона леев, соответственно. 

Кроме того, с аукциона будут проданы государственный проектный институт "Iprocom", издательство "Lumina", принадлежащая Академии наук типография, несколько баз отдыха, в том числе на Украине.

Приватизация не приносит больших доходов

Государству не удается выручить от приватизации много денег. В первом полугодии доходы госбюджета от приватизации составили чуть более 32 миллионов леев (около 1,9 миллиона долларов).

А это почти в четыре раза меньше аналогичного периода прошлого года. В 2017 году эти доходы составили более 166 миллионов (около 9,7 миллиона долларов), и то это было на 54 миллиона меньше плана.

Аукцион
© Sputnik / Руслан Кривобок
Купить нельзя продать: что власти Молдовы выставили на приватизацию

За год государству удалось провести три раунда приватизации, на которые было выставлено на продажу 73 объекта. За эти предприятия правительство надеялось выручить более миллиарда леев.

Однако продать удалось лишь 16 объектов, в том числе пакеты акций, принадлежащих государству, в 10 акционерных обществах. 

Продажу Air Moldova премьер считает правильным шагом

Самой заметной и самой громкой сделкой за последнее время стала приватизация государственной авиакомпании Аir Мoldova.

Продажа авиакомпании сопровождалась бурными дискуссиями в обществе. Президент Игорь Додон потребовал предоставить ему всю информацию по этой сделке.

Между тем, черту под обсуждением решил провести премьер-министр Молдовы Павел Филип. Приватизация Аir Мoldova была правильным шагом, заявил он в четверг в эфире одного телеканалов.

Air Moldova
© Photo: Air Moldova
В среду парламент заслушает отчет о приватизации авиакомпании "Air Moldova"

Вину за огромные долги компании Филип возложил на ставленников Либеральной партии, которые управляли авиакомпанией.

"В менеджменте компании были большие проблемы", — сказал Филип. 

Он рассказал, что в качестве премьер-министра с трудом получал информацию о ее хозяйственной деятельности. "Тогдашний министр не слишком хотел сотрудничать", — заметил Филип. В итоге пришлось провести в авиакомпании финансовую инспекцию, которая с полной ясностью показала, насколько тяжелым является положение предприятия.

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Теги:
приватизация, экономика, Экономика, бизнес и финансы
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