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Ювелирная работа: как виноградари Молдовы спасают урожай

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Экономика
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Они готовы обработать вручную каждую гроздь, лишь бы сохранить ее товарный вид и сбыть виноград по приемлемой потребителю цене.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Хозяева некрупных плантаций винограда Молдовы испытывают трудности со сбытом урожая.

Виноградник
CC0 / Pixabay / jill111
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Столового винограда в этом году много, однако сентябрьские дожди серьезно повлияли на его качество. 

Под прицелом каждая гроздь

Особенно трудно найти сбыт крестьянам, которые обрабатывают небольшие плантации, доставшиеся им когда-то в качестве квоты. Сельчане привыкли, что ежегодно в разгар уборки винограда на поля приезжают оптовики и скупают виноград прямо на месте.

В этом году ситуация изменилась.

"Раньше, когда был хороший урожай, в село на поля приезжало очень много фур. А в этом году они приехали, увидели, в каком состоянии наш виноград, развернулись и уехали",  — рассказала фермер Нина Ставер из села Скорень Страшенского района.

Она подчеркнула, что особенно это сказывается на тех, кто владеет небольшим хозяйством.

По словам собеседницы, виноград пострадал из-за дождей, прошедших в сентябре и начале октября.

Виноград
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Некоторые ягоды покрыла плесень, некоторые подгнили. Чтобы сохранить товарный вид винограда, крестьяне вынуждены в буквальном смысле проделывать ювелирную работу. Они внимательно осматривают каждую гроздь, вырезают секатором все подпорченные ягоды и лишь потом укладывают виноград в ящик.

"Только так можно получить приемлемую цену за килограмм винограда", — считает Ставер.

"Это очень затратная работа. Если в предыдущие годы 10 рядов винограда собирали 7-8 женщин, то в этом уже 17-18. Потому что каждую гроздь надо взять в руки и досконально осмотреть", — пояснила женщина.

Виноград с хорошим товарным видом небольших хозяйств виноградари отправляют в холодильники, пока не найдется покупатель. Остальное собираются сдавать на вино по цене 1-1,20 лея за килограмм.

Каждую осень, как на экзамен

"В специальных холодильниках виноград может храниться и до нового года. Поэтому велика вероятность, что "живые" деньги за свой урожай крестьяне увидят не сразу", — посетовала Ставер.

Виноград
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Это усиливает тревогу фермеров, ведь в опрыскивание и в обрезку виноградников они вкладывают тысячи леев. 

"Каждую осень мы волнуемся, как перед экзаменом", — рассказала собеседница.

Пока виноградари из Страшенского района договорились с владельцами холодильного оборудования.

"В этом году мы взяли виноград на хранение с таким условием, что когда найдется покупатель, он откроет холодильник и назначит цену в зависимости от того, насколько хорошо сохранится гроздь", — рассказал владелец холодильного оборудования Василий Суручану.

Стартовая цена, от которой намерены отталкиваться владельцы холодильного оборудования, – восемь леев за килограмм. После того, как виноград попадает на хранение, именно они занимаются поиском сбыта.

По словам Суручану, в прошлом году виноград из Страшенского района отправлялся в Румынию, Россию, Белоруссию и страны Балтии.

Наращиваем экспорт

Экспорт столового винограда в этом году может перешагнуть рубеж в 100 тысяч тонн, заявил ранее директор Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Георге Габерь. Традиционно на российский рынок поставляется чуть более трети экспорта молдавского винограда. Но в этом году, по словам Габеря, поставки могут возрасти.

Уборка урожая яблок
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"Обычно российский рынок поглощает 25-27 тысяч тонн винограда. В этом году есть большой интерес по увеличению объемов. Даже с учетом наших конкурентов на рынке России, прежде всего, Турции и Таджикистана, импортеры отдают предпочтение нашему винограду. По цене он на том же уровне, но у нас виноград поставляется из холодильников, в упакованном виде, который быстрее берут супермаркеты", — рассказал Габерь.

Как сообщил глава НАПБ, отечественный виноград нашел свою нишу на зарубежных рынках.

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Речь, в первую очередь, идет о традиционном сорте "Молдова", который созревает достаточно поздно по сравнению с другими сортами. Как пояснил Габерь, эти особенности позволяют поставлять отечественный виноград зарубежным покупателям даже в феврале, когда на рынках уже нет гроздей с черной ягодой.

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Теги:
урожай-2018, хранение, виноград, урожай, продажа, экспорт, Василий Суручану, Нина Ставер, Скорень, Страшенский район, Молдова, Общество
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