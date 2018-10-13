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Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Финансовый эксперт рассказал, что ждет молдавский лей после парламентских выборов.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Молдове 24 февраля 2019 года ожидаются парламентские выборы. Многих волнует, что произойдет с молдавской национальной валютой после объявления результатов голосования.

Выборы в Молдове. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
Депутат: выборы в парламент Молдовы могут пройти раньше 24 февраля

Как парламентские выборы могут сказаться на позициях укрепившегося молдавского лея, рассказал в пресс-центре Sputnik Молдова финансовый эксперт и аналитик Вадим Иосуб, представитель крупнейшего форекс-брокера Молдовы и СНГ "Альпари".

"Политические риски есть всегда и везде. Дело даже не в том, будут те или иные выборы. Не решат ли действующие политики, для того, чтобы сохранить свою власть, заняться откровенным экономическим популизмом. Не захотят ли включить печатный станок, и станут ли обещать рост зарплат и пенсий. То есть то, что не обеспечено бюджетными поступлениями и что придется реализовать через печатный станок", — заявил Иосуб.

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По мнению эксперта, на такой откровенный экономический популизм молдавские власти не решатся.

Иосуб добавил, что в этом и нет смысла, так как подобный популизм уже почти нигде не работает из-за того, что народ стал умнее. В подтверждение этого факта, финансист привел пример из Белоруссии, где на каждое сообщение о росте зарплат или пенсий, люди реагируют настороженно, ожидая повышения курса доллара или скачка инфляции.

Эксперт подытожил, что, наблюдая за экономическими процессами в Молдове, он не видит каких-либо политических угроз для молдавской валюты и экономики в целом.

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Теги:
парламентские выборы, молдавский лей, Альпари, Вадим Иосуб, Молдова
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