Мартынов назвал успешным прошедший в Приднестровье инвестиционный форум

Как заявил Мартынов, на форуме был подписан ряд инвестиционных контрактов, что можно считать одним из первых шагов вперед в плане привлечения инвестиций.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Возглавляющий правительство Приднестровья Александр Мартынов считает успешным прошедший в Тирасполе 11-12 октября Приднестровский международный инвестиционный и экономический форум (ПМИЭФ-2018), пишет РИА Новости.

"Инвестиционный форум прошел удачно – это оценка, прежде всего, зарубежных гостей, потенциальных инвесторов. Многие наши гости взглянули по-новому на Приднестровье, на наши инвестиционные возможности. Мы сейчас делаем первые шаги в рамках построения нового инвестиционного климата. На форуме был подписан ряд инвестиционных контрактов – можно это считать одним из первых шагов вперед в плане привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест", — сказал Мартынов журналистам в субботу после возложения цветов на Мемориале славы в канун 226-й годовщины основания Тирасполя.

В работе форума приняли участие более 600 гостей из России, Германии, Италии, Швейцарии, Великобритании, Польши, Румынии, США, Китая, Эстонии, Украины. За время ПМИЭФ были заключены девять соглашений.