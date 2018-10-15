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Национальный банк Молдовы

Нацбанк Молдовы продает деньги: что предлагает регулятор

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Неожиданное решение Национального банка Молдовы: что намерен сделать регулятор с деньгами?

КИШИНЕВ, 15 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы объявил о намерении выпускать наборы монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев в нумизматических, ознакомительных целях или в качестве сувенира. Как пояснили в Нацбанке, это решение связано с многочисленными обращениями от госведомств, коммерческих организаций, туристических агентств и граждан страны.

банкноты номиналом 200 лей
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Перед выполнением производственного заказа центральный банк просит потенциальных покупателей указать ориентировочные объемы, которые они намерены приобрести без каких-либо контрактных обязательств на данном этапе", — отметили в Нацбанке.

Потенциальным покупателям набора монет необходимо отправить до 31 октября 2018 года предварительное заявление на электронный адрес operatiuni.numerar@bnm.md.

В Нацбанке сообщили, что наряду с четырьмя монетами, которые представлены как с аверса, так и с реверса, набор включает описание и техническую специфику элементов защиты на государственном и английском языках.

"Наборы можно будет приобрести госструктурами в Нацбанке, а остальные желающие, экономические агенты или физлица — в лицензированных банках", — отметили в ведомстве.

Monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei
© Photo : Serviciul de presa al BNM
Monede metalice: de 1, 2, 5 și 10 lei

Напомним, что 28 февраля Национальный банк Молдовы объявил о том, что выпускает в обращение тиражи монет номиналом 1, 2, 5 и 10 леев. По данным НБМ, бумажные банкноты стоимостью в 1, 5 и 10 леев будут распространяться параллельно с монетами, пока существующие запасы бумажных купюр не будут исчерпаны.

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Теги:
набор, продажа, монеты, деньги, Национальный банк, Молдова
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