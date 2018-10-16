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Укладка асфальта

Во сколько обойдется в Молдове ремонт сельских дорог

© Sputnik / Игорь Агеенко
Экономика
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В Молдове продолжают ремонтировать дороги, и даже известен следующий этап.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. В Молдове продолжают ремонтировать дороги национального и местного значения.

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Как сообщил корреспонденту Sputnik глава Управления инфраструктуры и транспорта при Минэкономики РМ Раду Роговей, в планах — ремонт около 1300 километров дорог в 1200 населенных пунктах Молдовы.

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"На эти нужды будет затрачено более 1,6 миллиарда леев — 1,1 миллиарда из госбюджета на местные дороги, коммунальное оснащение и улицы, и 500 миллионов из дорожного фонда — на ремонт национальных и региональных трасс, вернее, тех их сегментов, которые проходят через населенные пункты", — рассказал Роговей.

Кроме того, госпредприятие "Госадминистрация дорог" подписала контракты с 34 районами — последние обязуются проводить периодический ремонт отремонтированных дорог.

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Другие контракты

Ранее было объявлено, что два участка национальных дорог Молдовы планируют отремонтировать в ближайшие три года. Это предусматривают контракты, подписанные между Государственной администрацией дорог и турецкой компанией ONUR. Речь идет об участке М3 Порумбрень-Чимишлия, расположенном на трассе Кишинев-Джурджулешть и объездной дороге вокруг Комрата.

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Общая протяженность подлежащих ремонту дорог составляет 37,3 километра. Как сообщил после церемонии подписания контрактов министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, реабилитация 19-ти километрового участка Порумбрень-Чимишлия обойдется в 29 миллионов 900 тысяч евро, а ремонт 18-ти километров объездной трассы вокруг Комрата будет стоить почти 29 миллионов 500 тысяч. Финансовую помощь по реализации проекта молдавскому правительству предоставляет Европейский банк реконструкции и развития. Министр экономики пояснил, что данные участки дорог имеют стратегическое значение для молдавской экономики.

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Теги:
ремонт, дороги, Экономика, бизнес и финансы
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