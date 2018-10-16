Курс валют в Молдове на среду: евро и доллар повели себя неожиданно

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный курс валют на 17 октября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Прогноз эксперта: как поведет себя молдавский лей в конце года

Практически все игроки на внутреннем валютном рынке страны перейдут в среду в отступление по отношению к молдавскому лею. Отличится хоть и незначительно только российский рубль.

По данным Нацбанка, за сутки евро проиграет молдавскому "льву" пять банов и расположится на отметке в 19,6471 лея. Доллар потеряет два бана и будет торговаться в районе 16,9686 лея.

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В незначительном минусе окажутся украинская гривна и румынский лей — в среду они подешевеют до 0,6075 и 4,2084 в пересчете на отечественную валюту республики. А российский рубль продолжит позитивный тренд и подорожает к молдавскому лею до 0,259 лея.