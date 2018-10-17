В Приднестровье ждут денег из России для надбавок к пенсиям

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Глава Минфина непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Татьяна Кирова в среду заявила, что в регионе ожидают через неделю поступление транша российской помощи для надбавок к пенсиям, сообщает РИА Новости со ссылкой на приднестровские СМИ.
"В настоящее время представитель министерства финансов находится с рабочим визитом в Москве. Уточняются последние рабочие моменты. К концу следующей недели мы ожидаем транш со стороны Российской Федерации", — отметила Кирова.
Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2006 года.
Свыше 140 тысяч пенсионеров непризнанной республики получают ежемесячно доплату за счет гуманитарной помощи из России.
Ежемесячную доплату получают пенсионеры, достигшие 60-летнего (мужчины) и 55-летнего (женщины) возраста, независимо от гражданства.
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