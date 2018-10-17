Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на следующий день: что происходит с молдавским леем?

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 18 октября. В четверг на валютном рынке республики ситуация практически не изменится.

© Sputnik . Что будет происходить в ближайшие дни с курсом евро и доллара

Большая часть игроков продолжит сдавать позиции по отношению к молдавскому лею. Отличатся хоть и незначительно лишь доллар и украинская гривна.

За сутки евро проиграет нацвалюте четыре бана и будет торговаться по 19,6067 лея, а доллар отыграет бан и расположится на отметке в 16,9747 лея.

В проигрыше хоть и небольшом будут российский рубль и румынский лей, которые можно будет купить по 0,2589 и по 4,2017 в пересчете на молдавские деньги.

Прогноз эксперта: как поведет себя молдавский лей в конце года>>>

В незначительном плюсе выйдет украинская гривна, которая установится на отметке в 0,6081 лея.