Евро и доллар удивляют: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 17 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 18 октября. В четверг на валютном рынке республики ситуация практически не изменится.
За сутки евро проиграет нацвалюте четыре бана и будет торговаться по 19,6067 лея, а доллар отыграет бан и расположится на отметке в 16,9747 лея.
В проигрыше хоть и небольшом будут российский рубль и румынский лей, которые можно будет купить по 0,2589 и по 4,2017 в пересчете на молдавские деньги.
Прогноз эксперта: как поведет себя молдавский лей в конце года>>>
В незначительном плюсе выйдет украинская гривна, которая установится на отметке в 0,6081 лея.
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