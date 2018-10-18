Курс валют в Молдове на ближайшие дни: как поведут себя доллар и евро

Национальный банк Молдовы установил обменный курс по основным валютам на ближайшие три дня: как поведет себя молдавский лей?

КИШИНЕВ, 18 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на пятницу, 19 октября, и выходные.

© Sputnik / Miroslav Rotari Прогноз эксперта: как поведет себя молдавский лей в конце года

За сутки ситуация на валютном рынке страны практически не изменится, хоть все игроки и попятятся по отношению к молдавскому "льву". Больше остальных отличится евро. Так, "иностранец" уступит отечественному платежному средству шесть банов и установится на отметке в 19,548 лея.

Что касается доллара, то он практически не изменится в цене и будет торговаться по 16,9702 лея.

Прогноз развития экономики Молдовы: лей, евро, доллар и рубль на фоне торговых войн>>>

В проигрыше хоть и незначительном украинская гривна – 0,6052 лея, российский рубль – 0,2588 лея и румынский лей – 4,1895 в пересчете на молдавскую валюту.