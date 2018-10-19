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Молдавским гастарбайтерам помогут открыть свой бизнес

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Министерство экономики и инфраструктуры предлагает продлить на три года программу по финансированию бизнес-идей трудовых мигрантов.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Власти Молдовы рассчитывают, что деньги, заработанные молдавскими гастарбайтерами, будут вложены в создание бизнеса в нашей стране. С этой целью министерство экономики и инфраструктуры намерено продлить действие программы PARE 1+1 до 2021 года. 

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На кого рассчитана программа

Государственная программа PARE 1+1 ориентирована на граждан Молдовы, вернувшихся на родину и желающих вложить заработанные за границей деньги в открытие собственного дела. "1+1" означает, что за каждый вложенный трудовым мигрантом лей государство возвращает еще один. Помимо самих мигрантов, госпрограммой могут также воспользоваться их родственники первого порядка – муж, жена, родители, дети, как приемные, так и родные.

Новые условия

Максимальная сумма, которую безвозмездно готово выделить правительство каждому начинающему бизнесмену, будет увеличена до 250 тысяч леев.

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Чтобы стать участником программы, необходимо предоставить некоторые документы. С 2109 года число необходимых бумаг уменьшится с восьми до шести.  Планируется, что в течение трех лет в развитие малого и среднего бизнеса в рамках PARE 1+1 будет вложено 2,5 миллиона евро, с помощью которых профинансируют около пятисот бизнес-идей.

Что уже сделано

Государственная программа PARE 1+1 действует с 2010 года. За 8 лет ее существования в бизнес-идеи молдавских трудовых мигрантов было вложено более двухсот миллионов леев. С помощью этих средств открылось 1136 предприятий. По подсчетам организации ODIMM (Организации по развитию малого и среднего бизнеса), на один лей, выданный в виде гранта, приходится три лея, вложенных в молдавскую экономику.

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