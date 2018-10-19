Курс валют в Молдове на выходные: как поведут себя доллар и евро

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на выходные.
Что касается доллара, то он стоит 16,9702 лея. За две недели с небольшим "американец", напротив, укрепил свои позиции по отношению к молдавскому лею.
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Украинская гривна в субботу и воскресенье уставилась на отметке в 0,6052 лея, российский рубль – 0,2588 лея, а румынский лей – 4,1895 в пересчете на молдавскую валюту.
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