Молдова сельская: от районных дорог до Великого шелкового пути

В Молдове начинают активно претворяться в жизнь региональные проекты.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В селе Сирець Страшенского района открыли отремонтированную дорогу — за 975 тысяч леев обновили 354 метра трассы в направлении местной школы.

© Sputnik / Miroslav Rotari Почему в Кишиневе мало хороших дорог

Языком цифр

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2018 году в рамках госпрограммы "Хорошие дороги для Молдовы" в Страшенском районе было отремонтировано 23 отрезка трасс национального и местного значения, и еще 38 приведут в порядок до конца декабря. Стоимость всех этих работ — 32 миллиона леев.

Во сколько обойдется в Молдове ремонт сельских дорог >>>

Премьер-министр Павел Филип обещал, что в 2019 году отреставрировано будет в два раза больше дорог, чем в 2018-м.

Китай нам поможет

Региональные проекты, в том числе и касающиеся дорог, в Молдове осуществляются не только с помощью центральных властей, но и при поддержке других стран.

По данным пресс-службы правительства РМ, Промышленно-коммерческий банк Китая поможет привести в порядок две трассы национального значения в нашей стране — M5 (Крива-Бельцы) и R13/R14 (Бельцы-Флорешты). Стоимость проекта — 228 миллионов евро.

А недавно председатель Дрокиевского района Ион Даскэл и его коллеги побывали на международном деловом саммите "Шелковый путь" в китайском городе Чжанцзяцзе, провинция Хунань.

Удивительное видео: как за 45 минут в час пик отремонтировать дорогу >>>

Глава района вместе с представителями 58 стран подписал Меморандум о сотрудничестве альянса городов-членов проекта "Шелковый путь".

"Цель нашей поездки — привлечение инвестиций в Молдову, культурный международный обмен и развитие туризма в нашем районе", — сообщил Даскэл корреспонденту Sputnik.

По его словам, скоро ожидается приезд в Дрокию китайских партнеров для обсуждения конкретных проектов и договоренностей.

Кто ремонтирует молдавские детские сады сотнями?

Кстати, не далее, как в пятницу, в селе Крузешть, пригороде Кишинева, открыли отремонтированный детский сад. Работы финансировало правительство Румынии. На ремонт затрачено 1,9 миллиона леев, из которых 1,5 миллиона предоставила в виде гранта румынская сторона, а около полумиллиона леев — сельская администрация, сообщает пресс-служба Министерства образования, культуры и исследований.

На эти деньги обновили интерьер, вставили новые окна, отремонтировали водопровод, канализацию, вентиляционную систему и электросеть.

В рамках программы технической и финансовой помощи румынская сторона за 26 миллионов леев помогла привести в порядок 845 детских садов.