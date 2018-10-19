21:57 19 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.97
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Дорога

Молдова сельская: от районных дорог до Великого шелкового пути

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
Получить короткую ссылку
17 0 0

В Молдове начинают активно претворяться в жизнь региональные проекты.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. В селе Сирець Страшенского района открыли отремонтированную дорогу — за 975 тысяч леев обновили 354 метра трассы в направлении местной школы.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
Почему в Кишиневе мало хороших дорог

Языком цифр

Как сообщает пресс-служба правительства, в 2018 году в рамках госпрограммы "Хорошие дороги для Молдовы" в Страшенском районе было отремонтировано 23 отрезка трасс национального и местного значения, и еще 38 приведут в порядок до конца декабря. Стоимость всех этих работ — 32 миллиона леев.

Во сколько обойдется в Молдове ремонт сельских дорог >>>

Премьер-министр Павел Филип обещал, что в 2019 году отреставрировано будет в два раза больше дорог, чем в 2018-м.

Китай нам поможет

Региональные проекты, в том числе и касающиеся дорог, в Молдове осуществляются не только с помощью центральных властей, но и при поддержке других стран.

По данным пресс-службы правительства РМ, Промышленно-коммерческий банк Китая поможет привести в порядок две трассы национального значения в нашей стране — M5 (Крива-Бельцы) и R13/R14 (Бельцы-Флорешты). Стоимость проекта — 228 миллионов евро.

А недавно председатель Дрокиевского района Ион Даскэл и его коллеги побывали на международном деловом саммите "Шелковый путь" в китайском городе Чжанцзяцзе, провинция Хунань.

Удивительное видео: как за 45 минут в час пик отремонтировать дорогу >>>

Глава района вместе с представителями 58 стран подписал Меморандум о сотрудничестве альянса городов-членов проекта "Шелковый путь".

"Цель нашей поездки — привлечение инвестиций в Молдову, культурный международный обмен и развитие туризма в нашем районе", — сообщил Даскэл корреспонденту Sputnik.

По его словам, скоро ожидается приезд в Дрокию китайских партнеров для обсуждения конкретных проектов и договоренностей.

Кто ремонтирует молдавские детские сады сотнями?

Кстати, не далее, как в пятницу, в селе Крузешть, пригороде Кишинева, открыли отремонтированный детский сад. Работы финансировало правительство Румынии. На ремонт затрачено 1,9 миллиона леев, из которых 1,5 миллиона предоставила в виде гранта румынская сторона, а около полумиллиона леев — сельская администрация, сообщает пресс-служба Министерства образования, культуры и исследований.

На эти деньги обновили интерьер, вставили новые окна, отремонтировали водопровод, канализацию, вентиляционную систему и электросеть.

В рамках программы технической и финансовой помощи румынская сторона за 26 миллионов леев помогла привести в порядок 845 детских садов.

По теме

Эксперт: сотрудничество России и Китая выгодно всем участникам ЕАЭС
Островский: зачем Китай вкладывает в Африку миллиарды долларов
Минобороны России: США открывают биолаборатории у границ России и Китая
А ведь давно предупреждали: Китай начал показывать, кто тут хозяин
Теги:
ремонт, дороги, Хунань, Дрокия, Китай, Молдова, Экономика, бизнес и финансы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

  • Советские денежные знаки
    Назад в СССР

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд рассказала финскому изданию о советских зарплатах и русских кибератаках.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Путь дипломата

    У Кыргызстана имеются диппредставительства в 30 странах. На кого учились и кем раньше работали нынешние послы, выясняла редакция Sputnik.

  • Футбол, архивное фото
    В поле воин

    Драками в таджикском футболе давно никого не удивишь. Как часто раздосадованные проигрышем игроки и тренеры давали волю рукам - в материале Sputnik.

  • Книги
    Русская классика

    Собрание шедевров русской литературы на узбекском языке в 100 томах планируют выпустить в Узбекистане.

  • Абитуриентка пишет диктант
    История в биографиях

    В Южной Осетии объявили о начале ежегодного президентского конкурса на лучшее сочинение о национальных героях.

  • Бокалы с алкоголем
    Оставили без поддержки

    В Канаде остановили программу моральной поддержки войск после того, как экс-игрока НХЛ обвинили в сексуальных домогательствах во время поездки в Латвию.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Консерваторы, фас!

    Грибаускайте может не опасаться, что после ее ухода градус антироссийской риторики в Литве снизится: члены "Союза Отечества" уже готовы принять эстафету.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Родственники погибших на церемонии прощания с жертвами при нападении на Керченский политехнический колледж.
Боль и слезы: как проходило прощание с погибшими в Керчи
Видео с места взрыва на заводе под Петербургом
Взрыв на заводе под Санкт-Петербургом - шокирующие кадры с места ЧП
Теракт в Керчи
Взрыв в Керчи: что произошло

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться