Не ожидали такого: в районы Молдовы возвращается промышленность

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. На территории промышленного парка Чимишлии началось строительство фабрики по производству овечьей брынзы.
Новые рабочие места
"Будет создано 15 новых рабочих мест. В планах — создать предприятие по обработке камня, привозимого из Румынии. Этот камень будут применять для строительства дорог, займется такой работой другое городское предприятие", — рассказал корреспонденту Sputnik примар Чимишлии Георге Рэйляну.
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По его словам, для работы новых предприятий город будет привлекать инвестиции и гранты. Часть их будет направлена на обустройство промышленного парка и приобретение других технологий.
Около 70 резидентов зарегистрировано во всех 10 промышленных парках Молдовы. Таким образом, было создано более трех тысяч рабочих мест.
Все это позволило привнести в госбюджет более миллиона леев. Около семи миллионов леев выручили эти парки от сбыта произведенной ими продукции.
Мнение министра
"Возобновление деятельности промышленного парка в Чимишлии и начало работ по строительству завода по производству овечьей брынзы является результатом сотрудничества местных и центральных органов власти, направленного на то, чтобы предприниматели могли воспользоваться возможностями, предоставляемыми для развития бизнеса. Кроме того, будут созданы новые рабочие места и развита региональная инфраструктура", — заявил журналистам министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.