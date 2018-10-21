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Обладатели патентов на коммерцию в Молдове, это остро коснется вас

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Деятельность коммерсантов-патентообладателей будет изменена – эти меры обсуждаются в правительстве.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. В молдавском правительстве всерьез обсуждают упрощение перехода обладателей предпринимательских патентов на режим независимой деятельности.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Важные перемены: в Молдове отменили ряд привычных бумажных документов

И вот что кроется за этой формулировкой. По данным пресс-службы правительства, патентообладатели, занимающиеся розничной торговлей, в скором времени должны перейти на новую форму деятельности, предполагающую упрощенное обеспечение бухгалтерского учета и применение кассовых аппаратов.

Что предлагает правительство?

"Сохраняются те же свободы и возможности развивать свой бизнес. Нужно сделать так, чтобы люди избегали бюрократических проволочек и могли нормально работать", — отметил премьер-министр Молдовы Павел Филип.

Среди вопросов, которые обсудили члены правительства, были:

— уменьшение объема контролирующих мер для патентообладателей;

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— перерасчет ежегодного налога с учетом более и менее эффективных периодов предпринимательской деятельности;

— освобождение от дополнительных налогов;

— создание софта по принципу единого окна для регистрации заявлений, касающихся деятельности предпринимателей;

— скидки на получение полиса медстраховки.

Конечно, все это лишь пока на уровне разговоров, и до окончательного решения не близко, но, считают эксперты, сам факт подобных планов в повестке кабмина может говорить о том, что хоть какие-то меры для облегчения жизни патентообладателей все-таки будут приняты.

За последние два года на независимую коммерческую деятельность перешли более 1550 человек из 9192 патентообладателей.

Люди, архивное фото
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Бумажки больше не нужны

Кстати, не далее, как с 8 октября в Молдове больше не придется предъявлять в учреждениях справку о несудимости.

А четыре бумажных документа — полис медицинского страхования, медицинская справка, уже упомянутый предпринимательский патент и сертификат об отсутствии долгов перед государством — будут окончательно отменены. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип на презентации электронной платформы обмена данными "MConnect".

Отмена бумажных документов должна не только облегчить жизнь гражданам Молдовы, которым больше не придется обивать пороги инстанций, чтобы получить нужные документы. Это упростит и работу самих государственных органов.

По словам Павла Филипа, при выдаче водительских удостоверений и регистрационных знаков для транспортных средств больше не нужна будет справка о несудимости. Данные о страховом полисе содержатся в реестрах Национальной кассы социального страхования. Медицинские данные можно получить из системы "Е-Сertificat Medical". Документы об отсутствии долгов перед государством также доступны в электронном формате.

Премьер заявил, что список документов, выводимых из оборота, будет расширяться.

В настоящий момент к системе "MConnect" подключены более 30 структур.

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Теги:
предпринимательство, коммерция, патенты, правительство, Молдова, Общество
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