В Приднестровье активно работают над бюджетом региона

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Глава непризнанной ПМР Вадим Красносельский обсудил с премьер-министром Александром Мартыновым и спикером Верховного Совета Александром Щербой проект бюджета на 2019 год, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Красносельский нацелил Верховный Совет и правительство на максимально консолидированную работу над главным финансовым документом, от эффективности которой во многом будет зависеть не только сбалансированность бюджета, но и перспективы развития приднестровской экономики", - говорится в сообщении.

Председатель правительства Мартынов отметил, что бюджет формировался, основываясь на бюджетной структуре, которая была принята в Приднестровье в течение многих лет – 90% расходов приходятся на зарплаты и пенсии.

Он отметил, что такая политика может привести к критической ситуации во многих сферах жизнедеятельности региона.

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Спикер парламента Щерба назвал проект бюджета, представленный правительством, сбалансированным, добавив, что депутаты согласны с основными макроэкономическими показателями. Однако ряд моментов нуждается в обсуждении и уточнении.