Неожиданность от евро и доллара: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 24 октября. В среду, по данным регулятора, на валютном рынке страны установится затишье.
Что касается доллара, то он продолжит скромно напирать на национальную валюту. За сутки "американец" отыграет еще два бана и будет торговаться по 17,0468 лея.
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В незначительном проигрыше по отношению к молдавскому платежному средству в среду будет украинская гривна – 0,6055 лея. Румынский лей и российский рубль окажутся в минусе и будут торговаться по 4,1900 и 0,2608 лея соответственно.