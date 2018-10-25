Сюрприз от евро и доллара: курс валют в Молдове на ближайшее время

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 26 октября и выходные.

В последующие дни на валютном рынке страны опять будут наблюдаться скачки – лей после неубедительного наступления снова сдаст позиции по отношению практически ко всем игрокам.

Так, евро за сутки отыграет у молдавского "льва" шесть банов и установится на отметке в 19,5409 лея. На столько же укрепится и доллар, который в заключительные дни этой недели будет торговаться по 17,1344 лея.

В плюсе окажутся румынский лей и российский рубль - их можно будет купить по 4,1896 в пересчете на национальную валюту и по 0,2608 лея, соответственно.

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А украинская гривна не изменится в цене и продолжит продаваться по 0,6047 лея.