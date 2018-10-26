Госбюджет Молдовы на 2019 год: глава Минфина раскрыл детали проекта

Министр финансов Молдовы рассказал о том, как будет выглядеть госбюджет страны на 2019 год, откуда деньги на повышение зарплат и многочисленные проекты, а также о том, как удалось согласовать документ с МВФ.

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. До конца ноября парламент Молдовы должен рассмотреть и утвердить проект государственного бюджета страны на 2019 год, заявил в интервью Sputnik глава министерства финансов республики Октавиан Армашу.

По его словам, проект главного финансового документа на следующий год почти готов – остались лишь технические моменты.

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"Вряд ли на следующей неделе, но через неделю точно проведем этот проект через правительство и отдадим его коллегам в парламент на голосование. Наша цель до конца ноября, чтобы парламент за него проголосовал", — сказал Армашу.

Из чего состоит госбюджет на 2019 год?

Как отметил министр, в проекте государственного бюджета на 2019 год запланировано увеличение статьи доходов в соответствии с экономическим ростом в республике.

"Мы придерживаемся, примерно, того же уровня бюджетного дефицита, что и в этом году. Соответственно, если есть прирост по доходам, то есть и по расходам. Мы увеличиваем зарплаты в государственном секторе ", — сказал глава Минфина.

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Ранее в правительстве сообщили, что с 1 декабря этого года планируется увеличить заработную плату некоторым категориям бюджетников на 20, 50 и в некоторых случаях даже на 90 процентов. Выплаты повысят сотрудникам сектора образования, сферы здравоохранения, социальной помощи, а также служащим местной публичной власти.

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По словам Армашу, также в будущем году планируется расширить некоторые социальные программы.

"Выделяем особый блок под инвестиционные проекты. Особое место занимает проект Drumuri bune ("Хорошие дороги") – на ремонт дорог мы выделяем серьезную сумму", — добавил Армашу.

Он отметил, что бюджет будет пополнятся, в том числе, за счет налоговых сборов.

Рост зарплат согласовали с МВФ

Как отметил министр финансов, рост заработной платы для сотрудников бюджетного сектора был согласован с представителями Международного валютного фонда.

"Прирост фонда заработной платы на миллиард 300 миллионов согласован с МВФ. Наша цель была с этим новым законом по зарплатам вписаться в бюджет. Сам документ мы обсуждали с экспертами МВФ, но разрабатывали его вместе с Международной организацией труда. Они нам помогали оценивать рабочие места, разрабатывать правильно тарифную сетку для госслужащих", — сказал Армашу.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Молдове вырастут зарплаты бюджетников

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Согласовали-то согласовали, да вот свежо предание о том, что эта структура традиционно выступает против повышения социальных расходов в странах, которые они взяли под опеку.

Хватит ли денег на рост зарплат в последующие годы?

Ранее сообщалось о том, что правительство страны ежегодно обязуется повышать зарплату молдавским бюджетникам на оговоренный кабмином процент. На вопрос о том, хватит ли кабмину средств на эти цели, глава Минфина ответил утвердительно.

"На сегодняшний день, по нашим оценкам, которые мы делали в ходе разработки среднесрочного планирования (трехлетнего), мы видим, что мы можем увеличивать нижнюю ступень, от нее растет вся тарифная сетка дальше", — сказал министр.

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По его словам, под эти цели уже рассчитаны доходы и средства.

"Оценку доходов мы делаем достаточно осторожно, но есть еще резервы для роста за счет внутренних аспектов – повышения собираемости налогов. У нас есть куда увеличивать заработную плату", — сказал министр.