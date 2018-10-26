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виноградник

Работали много, а денег нет: что говорят фермеры об урожае винограда в этом году

CC0 / Pixabay / jill111
Экономика
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Сельские жители, у которых есть в собственности виноградники, отчаялись, потому что им пришлось в этом году продавать виноград всего за два лей за килограмм: увы, но это крайне низкая цена.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. В этом году фермеры нашей страны собрали богатый урожай винограда. Цифры оказались выше обычного – 600 тысяч тонн, из которых примерно половина – технические сорта винограда. Данные показатели на 15% больше, чем за последние пять лет.

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Однако из-за частых дождей качество сырья не привлекло покупателей: в итоге люди, которые вложили время и средства в уход за виноградом, должны продавать плоды своего труда за копейки.

Вино
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
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Фермеры говорят, что наибольшие потери были зафиксированы в процессе выращивания винограда для продажи в магазинах или на экспорт. Такой виноград должен быть идеальным, ведь из-за одной единственной грозди испортиться может вся партия винограда.

В ожидании урожая

Фермер Ион Филимон живет в селе Лапушна Хынчештского района. Он посадил два гектара виноградников девять лет назад и, проделав большую работу, потратил солидные деньги, пока плантации не стали давать урожай.

"Сначала это было нелегко. Мне нужна была рабочая сила. Сегодня есть большая проблема - люди не хотят работать, поэтому большую часть работы делал лично я с семьей, - сказал фермер для Sputnik Moldova.

Он хотел бросить свою затею не раз, урожая поначалу не было никакого, работать было некому, однако на селе нет никакой другой работы, кроме как земледелия и скотоводства, поэтому решил не сдаваться и работал до конца.

Большое разочарование

В этом году он собирался продавать собранный виноград по цене семь леев за килограмм, но из-за их низкого качества винограда цена упала до двух леев.

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"Это большое разочарование для меня. В конце концов я много работал над виноградниками. В прошлом году мы продавали виноград по семь леев за килограмм, а в 2016 году – за десять. В этом году всего два… Вы понимаете, какие это большие потери для нас. В этом году я едва покрыл свои расходы", - рассказал Ион Филимон.

Однако экспорт растет

Экспорт столового винограда в этом году может перешагнуть рубеж в 100 тысяч тонн, заявлял ранее директор Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) Георге Габерь. Традиционно на российский рынок поставляется чуть более трети экспорта молдавского винограда. Но в этом году, по словам Габеря, поставки могут возрасти.

Виноград
© Sputnik / Sergei Veniavsky
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"Обычно российский рынок поглощает 25-27 тысяч тонн винограда. В этом году есть большой интерес по увеличению объемов. Даже с учетом наших конкурентов на рынке России, прежде всего, Турции и Таджикистана, импортеры отдают предпочтение нашему винограду. По цене он на том же уровне, но у нас виноград поставляется из холодильников, в упакованном виде, который быстрее берут супермаркеты", — рассказал Габерь.

Как сообщил глава НАПБ, отечественный виноград нашел свою нишу на зарубежных рынках.

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Речь, в первую очередь, идет о традиционном сорте "Молдова", который созревает достаточно поздно по сравнению с другими сортами. Как пояснил Габерь, эти особенности позволяют поставлять отечественный виноград зарубежным покупателям даже в феврале, когда на рынках уже нет гроздей с черной ягодой.

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Теги:
фермеры, урожай, Виноград
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