Эксклюзив: кто же возглавит "Молдовагаз"

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Правительство Молдовы еще не представило Совету директоров "Газпрома" какую-либо кандидатуру на должность председателя правления АО "Молдовагаз" – дочерней компании российского концерна.

Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры республики Виталий Юрку, который также занимает должность заместителя председателя совета наблюдателей АО "Молдовагаз".

Кресло председателя правления "Молдовагаз" остается вакантным с мая нынешнего года, когда по решению парламента предыдущего руководителя компании перевели на должность директора Службы информации и безопасности.

Когда начнутся переговоры?

Юрку рассказал корреспонденту Sputnik, что ответственные лица из Минэкономики, а также "Газпрома" до сих пор не обсуждали вопрос о выдвижении новой кандидатуры.

"Сейчас компанией временно руководит заместитель председателя Совета директоров АО "Молдовагаз" Яков Казаку. Ведь очень важно обеспечить непрерывность деятельности предприятия", - сказал Юрку.

Он уточнил, что вопрос об избрании нового руководителя "Молдовагаз" будет обсуждаться на предстоящем совместном заседании членов правительства и представителями "Газпрома". О дате такой встречи будет объявлено позже.

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Юрку также добавил, что сбоев в работе "Молдовагаз" нет.

Чиновник отметил, что что период временного руководства предприятием не ограничен, однако, как подчеркнул он, такая ситуация неприемлема для такой компании, как "Молдовагаз". Госсекретарь ответил, что не знает, если переговоры по кандидатуре нового главы "Молдовагаз" будут вестись до конца этого года.

"Будем говорить с акционерами, когда настанет подходящий момент, чтобы поднять этот вопрос. Необходимо проверить повестку и график ответственных лиц в "Газпроме". Подобные предложения находятся в рабочем режиме", - пояснил Юрку.

Кто он – будущий глава "Молдовагаз"?

Как рассказал госсекретарь, на данный момент компания работает в нормальном режиме. "Нет недостатка в контактах или связи с "Газпромом", - добавил Юрку.

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в правительстве какую-либо кандидатуру на пост главы "Молдовагаз", чиновник отметил, что пока такие переговоры не велись.

"Пока не обсуждали, будем обсуждать", - добавил он.

Sputnik поинтересовался не займет ли эту должность сам Юрку, который занимает на данный момент пост вице-председателя наблюдательного совета "Молдовагаз".

"Хороший вопрос. Не думал об этом. Есть другие важные задачи, которые надо решать", - подчеркнул Юрку.

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"А если Вам предложат занять этот пост?", - продолжил корреспондент.

"Мы, как пионеры, куда Родина пошлет, там и будем", - сказал госсекретарь.

Решение примет главный акционер

Процедура назначения председателя "Молдовагаз" выглядит следующим образом: правительство предлагает кандидатуру на этот пост, а "Газпром" может утвердить или отклонить вариант из Кишинева. Решение принимается Советом директоров "Газпрома" в координации с правительством Молдовы.