В 2018 году гастарбайтеры перевели в Молдову почти миллиард долларов

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. С января по сентябрь 2018 года граждане Молдовы, работающие за рубежом, отправили в страну почти миллиард долларов, сообщил Национальный банк Молдовы (НБМ).

По данным НБМ, сумма денежных средств, переведенные в страну физическими лицами, составила эквивалент 955 миллионов долларов. По итогам прошлого года в Молдову было отправлено 1,199 млрд долларов.

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Основная валюта переводов — евро (48,2%).

Деньги, которые поступают в страну от физических лиц из-за границы, продолжают оставаться основным источником валютных поступлений в Молдову, составляя до 20 процентов ВВП в течение последних 15 лет.