Каким бизнесом намерены заняться в Приднестровье турецкие предприниматели

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Представители турецкого бизнеса заинтересовались возможностью производства и переработки масличных культур в Приднестровье, в том числе подсолнечного масла. Такая идея обсуждалась на встрече с руководителем минсельхоза Приднестровья Ефимием Ковалем, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Представители бизнеса Турции готовы работать с нашим аграрным бизнесом, с теми, кто занимается выращиванием технических культур — подсолнечника, рапса, сои", — сказали в ведомстве.
Турецкие предприниматели в частности предлагают авансирование приднестровских сельхозпредприятий, занимающихся производством перечисленных сельхозкультур, а также готовы наладить переработку сырья на территории Приднестровья.
Зарубежных бизнесменов интересует вопрос размещения предприятия по переработке в приднестровском регионе с учетом логистики — поставки сырья на предприятие переработки. Приоритет отдается городам – Бендеры, Григориополь, Дубоссары, Тирасполь.
"Они приедут в следующий раз в конце ноября — в начале декабря для того, чтобы провести встречи порайонно, где расскажут, на каких условиях они готовы работать с нашими сельхозтоваропроизводителями", – уточнил Ефимий Коваль.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.