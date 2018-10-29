Каким бизнесом намерены заняться в Приднестровье турецкие предприниматели

Возможности сотрудничества они обсудили с представителями минсельхоза Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 29 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Представители турецкого бизнеса заинтересовались возможностью производства и переработки масличных культур в Приднестровье, в том числе подсолнечного масла. Такая идея обсуждалась на встрече с руководителем минсельхоза Приднестровья Ефимием Ковалем, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Представители бизнеса Турции готовы работать с нашим аграрным бизнесом, с теми, кто занимается выращиванием технических культур — подсолнечника, рапса, сои", — сказали в ведомстве.

© Sputnik / Irina Leahova Инвестициями в Приднестровье заинтересовались австрийские компании

Турецкие предприниматели в частности предлагают авансирование приднестровских сельхозпредприятий, занимающихся производством перечисленных сельхозкультур, а также готовы наладить переработку сырья на территории Приднестровья.

Зарубежных бизнесменов интересует вопрос размещения предприятия по переработке в приднестровском регионе с учетом логистики — поставки сырья на предприятие переработки. Приоритет отдается городам – Бендеры, Григориополь, Дубоссары, Тирасполь.

"Они приедут в следующий раз в конце ноября — в начале декабря для того, чтобы провести встречи порайонно, где расскажут, на каких условиях они готовы работать с нашими сельхозтоваропроизводителями", – уточнил Ефимий Коваль.