Шальные евро и доллар: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 29 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 30 октября.

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По данным регулятора, во вторник лей просядет по отношению ко всем игрокам. Отличится только доллар, который несколько уступит национальной валюте и будет торговаться 17,1327 лея. При этом с начала месяца "американец" подорожал к лею примерно на 1,4%.

Что касается евро, то "иностранец" укрепится по отношению к молдавскому "льву" на шесть банов и установится на отметке в 19,5253 лея. За месяц "европеец" сдал около 0,2%.

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В незначительном плюсе окажутся румынский лей и украинская гривна, их можно будет купить по 4,1867 в пересчете на национальную валюту и по 0,6079 лея, соответственно. Российский рубль тоже немного укрепится и будет торговаться по 0,2613 лея.