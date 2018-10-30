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Полный провал евро: курс валют в Молдове в среду

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Экономика
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Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: что происходит на валютном рынке?

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 31 октября.

Виорел Гырбу
© Sputnik /
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По данным регулятора, в среду молдавский "лев" несколько укрепится практически ко всем игрокам на местном рынке. Больше всего к лею просел евро. "Иностранец" за сутки проиграет сразу восемь банов и будет торговаться по 19,4412 лея. За месяц "европеец" сдал около 0,6%.

Что касается доллара, то он незначительно уступил позиции и расположился на отметке в 17,1326 лея. За октябрь "американец" укрепился к национальному платежному средству примерно на 1,4%.

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Российский рубль и румынский лей немного сдадут позиции и будут торговаться по 0,2608 в пересчете на нацвалюту и по 4,1658, соответственно.

В незначительном плюсе окажется только украинская гривна, ее можно будет купить по 0,6089 лея.

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