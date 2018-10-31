Энергетическая стратегия Молдовы: каковы надежды властей

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры Молдовы разработало проект новой Стратегии в сфере энергетики до 2030 года. Авторы документа детально проанализировали действующее законодательство в этой области, текущую ситуацию в энергетическом секторе и обнаружили, что поставленные на последующие десять лет цели не соответствуют изменениям и последним тенденциям на национальных и международных энергетических рынках.

© Sputnik / В. Седачев Перспективы развития молдавской энергетики

Основные положения проекта

В новой редакции Стратегия станет первым шагом на пути перехода к стабильным, конкурентоспособным, высокоэффективным и низкопотребляемым энергетическим системам. Она предполагает пути развития секторов для обеспечения энергетической безопасности государства, экономического развития и нормальной работы всех отраслей экономики. Таким образом, всех потребителей обеспечат безопасной и надежной поставкой энергетических ресурсов и энергии. Это, как считают авторы проекта, также позитивно повлияет на окружающую среду и качество жизни граждан. Стратегия основана на существующей ситуации в национальном энергетическом секторе, учитывая геополитическую ситуацию.

Основные цели

Обеспечение безопасности энергоснабжения; Развитие конкурентных энергетических рынков и интегрирование их в региональный и европейский рынки; Продвижение энергетической эффективности и устойчивого развития энергетических секторов.

Стратегия включает приоритетные вопросы национального энергетического сектора, которые требуют разрешения в кратко, средне и долгосрочный период. Новый документ предусматривает изменение целей в соответствии с обязательствами, которые взяла на себя Молдова в качестве члена Энергетического сообщества и подписанием Соглашения об ассоциации между республикой и Евросоюзом, а также других международных договоров и программ.

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Документ состоит из восьми глав, которые касаются состояния энергетического сектора, проблем, приоритетов и целей на среднесрочный и долгосрочный период.

Надежды правительства

Кабмин прогнозирует, что внедрение новой Стратегии будет способствовать устойчивому развитию национальной экономики, подпитывая энергетический сектор и создавая прозрачный и конкурентный энергетический рынок.

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Откуда деньги на все?

Энергетическая стратегия станет справочным документом в процессе планирования и разработки секторальных стратегий и расходов в области энергетики. Денежные средства, необходимые для реализации проектов по развитию энергетических узлов, будут обеспечены за счет различных источников финансирования, включая собственные ресурсы энергопредприятий, бюджетные средства, частные инвестиции, кредиты и другое.