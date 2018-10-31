Сюрприз от доллара и евро: курс валют в Молдове в четверг

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 1 ноября. По данным регулятора, в четверг молдавский лей хоть и незначительно, но все-таки окрепнет по отношению ко всем игрокам на валютном рынке.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

Так, евро продолжит проседать и уступит молдавскому "льву" за сутки еще два бана - он будет торговаться по 19,4274 лея. За месяц "иностранец" ослаб примерно на 0,7%.

Что касается "американца", то в четверг он подешевеет на один бан и установится на отметке в 17,1264 лея. Несмотря на то, что последние дни доллар "робел" перед леем, месяц он завершает в плюсе. Таким образом, за октябрь "зеленый" окреп на 1,3%.

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Остальные игроки на валютном рынке в четверг тоже несколько просядут. Так, украинскую гривну можно будет купить по 0,6085 лея, румынский лей – по 4,1648 в пересчете на молдавскую валюту, а российский рубль – 0,2605 лея.