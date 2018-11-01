Нацбанк Молдовы объявил о важном решении: что ждет страну

Все детали решения исполкома Нацбанка: что произойдет с ценами в последующие годы, и какая ситуация будет наблюдаться в сфере кредитования.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) принял решение, касающееся денежной политики. Исполком организации постановил сохранить базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики, на текущем уровне в размере 6,5% годовых.

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Не изменились также ставки по кредитам overnight — 9,5% и по депозитам overnight — 3,5%.

Исполком Нацбанка решил сохранить и норматив обязательных резервов по привлеченным средствам в молдавских леях и в неконвертируемой валюте на текущем уровне 42,5%. Норматив обязательных резервов по привлеченным банками средствам в конвертируемой иностранной валюте также остался прежним — на уровне 14% от расчетной базы.

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Почему принято такое решение?

На сайте регулятора отмечено, что сохранение базисной ставки обусловлено динамикой инфляции за краткосрочный период, а также дезинфляционным давлением, которое будет продолжаться до конца этого года.

Как заявила вице-президент Нацбанка Кристина Харя, соответствующее решение принято с учетом последнего анализа макроэкономической ситуации и предположений, связанных с новым прогнозом инфляции на среднесрочный период.

"Риски и неопределенности, связанные с новым раундом прогноза, анализ изменений экономической деятельности и инфляции, а также аспекты продвижения денежной политики будут отмечены в Отчете инфляции №4, который будет опубликован 8 ноября", - отметила Харя.

По ее словам, следующее заседание исполкома Нацбанка по поводу денежной политики намечено на 4 декабря.

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Новый прогноз, или что будет с ценами

Согласно текущему прогнозу, как отметили в Национальном банке, годовой уровень инфляции продолжит снижаться до уровня 1,9% к концу текущего года.

"Динамика инфляции в течение следующего года будет повышаться, после чего траектория изменится, и инфляция упадет ниже целевого диапазона. В первые два триместра инфляция будет находиться ниже целевого показателя, а в конце 2019 года будет превышать верхний предел, но вернется к нему в начале 2020-ого", - отмечено в сообщении Нацбанка.

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Таким образом, согласно новому прогнозу средняя годовая инфляция в 2018 и 2019 составит 3,3% и 5,4%, соответственно.