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Додон поддержал создание российско-молдавского торгового дома

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Поможет ли создание единого торгового дома в возвращении молдавских товаров на рынки РФ - ответ на вопрос дал сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Президент Республики Молдова Игорь Додон в ходе переговоров с сопредседателем "Деловой России" Андреем Назаровым поддержал идею создания совместного торгового дома. Встреча прошла в рамках официального визита молдавского лидера в Россию, в ходе которого уже достигнуты внешнеполитические договоренности на высшем уровне и началась их непосредственная реализация. 

"Вчера мы очень детально обсуждали планы Молдо-Российского Экономического Совета с Владимиром Путиным и Дмитрием Козаком. Мы высоко оценили уже достигнутые результаты, в частности итоги первого молдо-российского экономического форума. В конце ноября в Москве пройдет очередное заседание Совета, где мы утвердим дорожную карту развития наших экономических отношений", - заявил Игорь Додон.

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В свою очередь Андрей Назаров, который возглавляет Молдо-Российский Экономический Совет со стороны РФ, уточнил, что одним из пунктов реализации дорожной карты станет создание единого для двух государств торгового дома. 

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"Торговый дом будет нацелен на развитие ряда направлений, которые сегодня "пробуксовывают". Он будет работать на увеличение товарооборота между двумя странами. Наши граждане успели соскучиться по молдавским товарам, но они не видят их на своих прилавках. Аналогичная картина существует и в Молдове. Торговый дом будет постепенно восполнять эту нишу. Мы закончим его формирование к следующему молдо-российскому экономическому форуму (МРЭФ)", - пояснил Назаров.

Сопредседатели Совета договорились провести второй форум в сентябре 2019 года.

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Теги:
Додон, заявление, торговля, Молдова, Россия
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