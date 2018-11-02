Мнение Красносельского: что ожидает валютный курс в Приднестровье

Лидер Приднестровья отреагировал на частые комментарии в соцсетях о возможных колебаниях курса на валютном рынке Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский уверен, что предпосылок для изменения валютного курса в Приднестровье нет. Об этом он сказал на совещании с представителями властных структур региона, отвечая на распространяемые в социальных сетях слухи о якобы планируемых курсовых изменениях на валютном рынке Приднестровья, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

"Предпосылок для роста курса приднестровского рубля по отношению к доллару нет, а, значит, его поведение остается устойчивым – коридор "16-16,5" сохраняется", - отметил Красносельский.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Что произойдет с курсом валют в Приднестровье

По его словам, изменить ситуацию могут лишь форс-мажорные обстоятельства, о которых население Приднестровья не может не знать.

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Он перечислил некоторые из них - международный экономический кризис, природные катаклизмы стихийного характера.

"Сейчас, к счастью, таких тенденций нет. Экономика стабильна, она развивается. Курс рубля обеспечен иностранной валютой. Работает экспорт и импорт. Нет никаких оснований для поднятия курса. И его не будет", – заверил лидер Приднестровья.

Красносельский рассчитывает, что озвученная позиция снимет напряжение в обществе и набирающий обороты ажиотаж, который может привести к спекулятивным проявлениям на валютном рынке.