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Дом

Купить дом: какие квартиры пользуются спросом у жителей Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Кажется, жители Молдовы хотят все меньше и меньше инвестировать в строительство недвижимости – или на это попросту нет средств, или граждане предпочитают перебраться в другую страну на постоянное место жительства.

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. Сектор строительства, кажется, уже не так привлекателен. Статистические данные показывают, что число разрешений на строительство жилых и нежилых зданий постоянно уменьшается.

Жилой квартал
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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По данным Нацбюро статистики, за первые три квартала 2018 года в стране выдано две тысячи 533 разрешения на строительство недвижимости, а это на 12,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цифры неумолимы, количество авторизаций под застройку больше всего сократилось именно в городах. Впрочем, и в селах такие документы тоже стали выдаваться реже.

Какие квартиры покупают жители Молдовы?

Мнения экспертов разделяются относительно перспектив рынка недвижимости Республики Молдова.

К примеру, владелец одного из агентств недвижимости Олег Лукьян заявил sputnik.md, что продажи квартир и домов в черте муниципия Кишинева не упали. Наоборот, как отметил собеседник, риелторы зафиксировали настоящий бум - пик спроса пришелся на последний летний месяц.

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По словам эксперта, в частности, больше всего люди интересовались новыми квартирами с ремонтом и мебелью, цена на которые варьируется от 45 до 60 тысяч евро в зависимости от площади, расположения и инфраструктуры.

Александр Панов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом спрос на квартиры не был удовлетворен в полной мере.

Специалист полагает, что общее число домов, в которые можно заселяться до конца года, значительно вырастет. Многие застройщики завершили работы, а сдача в эксплуатацию недвижимости – это уже формальная процедура.

Однако, судя по статистическим данным, такая ситуация не будет наблюдаться в ближайшие годы.

Молдаване не хотят покупать жилье?

В тоже время специалисты отмечают значительный спад доходов в этой отрасли. По словам эксперта в сфере недвижимости Александра Панова, это происходит, потому что рынок недвижимости насыщен, таким образом, предложение превышает спрос.

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Экономист Виорел Гырбу ранее заявлял, что молдавская экономика застыла, а подходы к ее развитию устарели.

"Логика трудовых мигрантов легко объяснима – зачем покупать квартиру в Кишиневе, если в Молдове негде работать? На протяжении многих лет наша экономика развивалась (и продолжает и сейчас) за счет финансовых вливаний из-за рубежа, но это не может долго продолжаться", - сказал экономист.

Эксперт не исключает появления некоторого рода проблем на рынке недвижимости, если молдавский бизнес не диверсифицирует инвестиции.

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