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Президент Татарстана посетил с официальным визитом Гагаузскую Автономию

Гагаузия и Татарстан будут развивать партнерство

© Photo: Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Экономика
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Гагаузия и Татарстан будут наращивать сотрудничество в экономической и гуманитарной сферах в ближайшие три года. Соответствующие намерения главы двух регионов закрепили в Комрате в рамках IV Международного инвестиционного форума "Invest Gagauzia 2018".

КИШИНЕВ, 3 ноя - Sputnik. В субботу в Гагаузию прибыл с официальным визитом президент Татарстана Рустам Минниханов. В Комрате глава Татарстана провел личную встречу с башканом Ириной Влах. Затем первые лица продолжили общение с участием начальников отраслевых управлений, представителей бизнеса и депутатов Народного собрания.

Президент Татарстана посетил с официальным визитом Гагаузскую Автономию
© Photo: Facebook / Ирина Влах. Официальная страница
Президент Татарстана посетил с официальным визитом Гагаузскую Автономию

Глава автономии акцентировала внимание на вкладе Татарстана в социально-экономическое развитие Гагаузии. В 2016 году в Гагаузию была передана партия музыкальных инструментов и оборудования стоимостью в 5 миллионов российских рублей. Впоследствии эту помощь распределили среди музыкальных школ и творческих коллективов автономии.

"Перспективными направлениями экономического сотрудничества могут стать совместные бизнес-проекты и предприятия в сфере производства и поставок нефтепродуктов, нефтехимии, винодельческой и пищевой продукции", - сказала Ирина Влах.

Также в в Гагаузии прошла пленарная сессия инвестиционного форума "Invest Gagauzia" с участием высокопоставленных гостей. 

В церемонии открытия приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, башкан АТО Гагаузия Ирина Влах, временный поверенный в делах Российской Федерации в Республике Молдова Роман Романов, член комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Юрий Федоров, а также члены аккредитованного в Кишинёве дипломатического корпуса, депутаты молдавского парламента, представители органов местной власти.

В рамках инвестиционного форума Ирина Влах и Рустам Минниханов подписали План мероприятий по реализации соглашения между Гагаузией и Татарстаном в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2019 – 2021 годы.

Президент Молдовы Игорь Додон во время встречи с Миннихановым заявил, что рад подписанию соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и Гагаузией.

"Между нашими странами существует стратегическое партнёрство. Подписано более 160 соглашений. Практически по всем направлениям сформирована необходимая правовая база для развития двусторонних отношений. В течение последних двух лет наблюдается положительная динамика", - отметил президент Молдовы.

Минниханов в ответ выразил уверенность в укреплении российско-молдавских связей после визита Додона в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Татарстана заявил, что республика "придаёт большое значение расширению сотрудничества с РМ", на сегодняшний день товарооборот между республиками составляет $12 миллионов.

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Теги:
визит, Татарстан, Гагаузия
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