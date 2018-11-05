Данные Нацбанка: объем денежных переводов в Молдову падает

На первом месте по объему переводов - поступления из России, констатирует Национальный банк.

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. В сентябре валютные поступления от денежных переводов из-за границы уменьшились, заявили в Национальном банке Молдовы.

По итогам сентября, объем переводов в пользу физических лиц сократился на 11% по сравнению с сентябрем прошлого года и составил около 97 миллионов долларов США.

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На первом месте по сумме присланных средств, как и прежде, находится Россия, отмечается в сообщении Национального банка. Сумма переводов из России в сентябре превысила 24 миллиона долларов, и это около 25% от общего числа денежных переводов.

За Россией следуют Израиль и Италия, откуда в Молдову поступило, соответственно, 16,4 миллиона долларов и 12,5 миллиона долларов.