Сокрушительное падение евро: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 6 ноября.
Что касается доллара, то он продолжает вилять, то уступая, то выигрывая несколько банов. Во вторник "американец" подешевеет на два бана и установится на отметке в 17,1165 лея.
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В незначительном проигрыше окажутся российский рубль и румынский лей, которые будут продаваться по 0,258 в пересчете на молдавское платежное средство и по 4,1773 в нацвалюте. В небольшом плюсе будет только украинская гривна – ее обменный курс составит 0,6112 лея.