Сокрушительное падение евро: курс валют в Молдове на вторник

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 6 ноября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

Согласно данным регулятора, на валютном рынке республики опять начинаются скачки – после того, как ранее лей сдал позиции евро и доллару, тяжеловесы сами перейдут в отступление. Отличится "европеец", который во вторник упадет сразу на 15 банов и будет продаваться по 19,4641 лея.

Что касается доллара, то он продолжает вилять, то уступая, то выигрывая несколько банов. Во вторник "американец" подешевеет на два бана и установится на отметке в 17,1165 лея.

Леи, доллары или евро: министр финансов РМ о том, в чем и где хранить средства>>>

В незначительном проигрыше окажутся российский рубль и румынский лей, которые будут продаваться по 0,258 в пересчете на молдавское платежное средство и по 4,1773 в нацвалюте. В небольшом плюсе будет только украинская гривна – ее обменный курс составит 0,6112 лея.