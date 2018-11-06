В Молдове подешевела сельхозпродукция

Исследование Национального бюро статистики показало, как изменились в Молдове цены на сельхозпродукцию.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Цены на сельскохозяйственную продукцию в Молдове в январе-сентябре стали в среднем на 5,1% меньше, чем в аналогичном периоде в 2017 году, сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

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По данным пресс-службы ведомства, продукция растениеводства подешевела на 5,4%. Больше всего потеряли в цене ягоды - на 37%, сахарная свекла - на 29,5%, зернобобовые - на 14,7%, виноград - на 13,9%, фрукты - на 11.

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На овощи, наоборот, цены выросли в среднем на 19,9%, зерновые - на 10%, а картофель - на 9,1%.

На продукцию животноводства цены упали на 3,9%.

В том числе на свинину - 12,8%, яйца - 9,8%, баранину - 8,5%. Говядина же подорожала на 14,9% и молоко - на 3,6%.