Неожиданный поворот евро: курс валют в Молдове на среду

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: есть ли место сюрпризам на валютном рынке страны?

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 7 ноября.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Когда Штефан подмигивает: как распознать фальшивые леи

Исходя из данных регулятора, в среду на валютном рынке страны без сюрпризов – евро продолжит скакать, а доллар скромничать.

После сокрушительного падения во вторник сразу на 15 банов "европеец" попытается вернуть утраченные позиции, правда, отвоюет только четыре бана и установится на отметке в 19,5035 лея. "Американец" продолжает скромно "сдаваться" - проиграет еще один бан и будет торговаться по 17,1001 лея.

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В незначительном плюсе окажутся российский рубль и румынский лей, которые будут продаваться по 0,2588 в пересчете на молдавское платежное средство и по 4,182 в нацвалюте. В небольшое наступление перейдет и украинская гривна – ее обменный курс составит 0,6123 лея.