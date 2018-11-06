Додон рассказал о возможности снижения цены на российский газ для Молдовы

Глава республики рассказал, рассматривает ли Россия возможность снижения цен на поставку газа в Молдову.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил во вторник, что обсуждал во время своего официального визита в Москву вопросы, связанные с энергетикой, а именно возможность снижения цены на поставки газа в республику.

"Позиция Российской Федерации следующая – они готовы рассмотреть возможность некоторого снижения цен на поставки газа в Молдову. Думаю, что это реально, учитывая, что республика получила статус страны-наблюдателя при ЕАЭС", - сказал Додон в эфире на одном из частных телеканалов.

Как отметил глава республики, во вторник он официально получил приглашение принять участие в заседании Совета глав государств-участниц ЕАЭС, которое состоится 6 декабря.

"Это не только возможность встретиться с коллегами из России, Казахстана, Республики Беларусь, Армении, Киргизии, но и возможность обсудить открытие рынков для нашей продукции, вопросы энергетики и миграции", - отметил Додон.

По его словам, ранее в контексте ЕАЭС он обсуждал с главой российского концерна "Газпром" Алексеем Миллером и с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках их недавних встреч возможность получения в будущем сниженной цены на "голубое топливо".

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"Мы говорили о снижении цены на 25-30%. Это окажет огромное влияние на конечных потребителей РМ. Надеюсь, что это будет возможным. Но многое зависит от результатов выборов 24 февраля 2019 года", - подчеркнул президент Молдовы.