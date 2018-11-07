Шокирующее поведение евро: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 8 ноября. Исходя из данных регулятора, грядущий четверг на валютном рынке страны ознаменован сюрпризами.
Что касается доллара, то он после скромного, но настырного напора, перешел в отступление. В среду "американец" подешевеет еще на три бана и установится на отметке в 17,0782 лея.
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В плюсе, хоть и незначительном, по-прежнему останется российский рубль и румынский лей, которые можно будет купить по 0,2592 в пересчете на нацвалюту и по 4,2094 лея, соответственно. А вот украинская гривна не изменит своих позиций за сутки – 0,6123 лея.