Шокирующее поведение евро: курс валют в Молдове на четверг

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 8 ноября. Исходя из данных регулятора, грядущий четверг на валютном рынке страны ознаменован сюрпризами.

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Больше остальных отличится евро, который после сокрушительного падения во вторник полностью отыграет свои позиции. За сутки "иностранец" отберет у молдавского "льва" сразу 12 банов и будет торговаться по 19,6238 лея.

Что касается доллара, то он после скромного, но настырного напора, перешел в отступление. В среду "американец" подешевеет еще на три бана и установится на отметке в 17,0782 лея.

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В плюсе, хоть и незначительном, по-прежнему останется российский рубль и румынский лей, которые можно будет купить по 0,2592 в пересчете на нацвалюту и по 4,2094 лея, соответственно. А вот украинская гривна не изменит своих позиций за сутки – 0,6123 лея.