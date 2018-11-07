Замглавы ТПП Молдовы: Россия – один из основных партнеров республики

Представитель Торгово-промышленной палаты РФ заявил, что российские компании заинтересованы в сотрудничестве с молдавскими предприятиями.

КИШИНЕВ, 7 ноя – Sputnik. Россия – один из основных партнеров Молдовы, заявил в среду вице-председатель Торгово-промышленной палаты республики Михай Былба на молдавско-российском форуме, проходящем в Кишиневе 7-8 ноября. В нем принимают участие местные бизнесмены и предприниматели из Свердловской области (РФ).

"За последние десять лет мы организовали несколько форумов с участием представителей бизнеса обеих стран. Подписано 25 соглашений о сотрудничестве с Торгово-промышленными палатами России на национальном и региональном уровнях", - сказал Былба.

Он напомнил, что самый большой съезд прошел в 2017 году, в котором приняли участие представители порядка 300 компаний, включая 60 российских предприятий.

Вице-председатель Торгово-промышленной палаты подчеркнул, что Россия – "один из основных партнеров Республики Молдова".

В ходе проходящего в Кишиневе форума, который продлится до 8 ноября, пройдут двусторонние встречи, где у предпринимателей есть возможность установить бизнес-связи и партнерские отношения с деловыми людьми из Свердловской области. "Надеюсь, что в ходе встреч бизнесмены из Республики Молдова и России выйдут на новый уровень отношений, и объем торговли между странами увеличится", - отметил Былба.

Глава Уральской Торгово-промышленной палаты Алексей Салов представил российские компании, которые участвуют в Форуме, среди них Свердловский проектный институт, промышленная группа в области электроники, предприятие Ecoupack, специализирующееся на производстве упаковки, а также компания-производитель подшипников.

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"Все наши компании заинтересованы в сотрудничестве с молдавскими предприятиями", - сказал Салов.

В Молдове зарегистрировано 995 предприятий с российским или смешанным капиталом, с общим объемом инвестиций в миллиард 105 миллионов леев.