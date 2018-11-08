Жители Молдовы заплатят в 2019 году налогов более чем на 37 миллиардов леев

Как выглядит проект государственного бюджета на следующий год: данные впечатляют - доходы казны обеспечат налоги и сборы с населения.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило проект государственного бюджета на 2019 год. Согласно документу, доходная часть госбюджета запланирована на уровне 42,12 миллиарда леев, а расходная — 47,66 миллиарда леев. Таким образом, дефицит составит пять миллиардов 53 миллиона леев.

© Sputnik / Osmatesco Госбюджет Молдовы на 2019 год: глава Минфина раскрыл детали проекта

Доходы будут пополняться за счет поступлений в виде налогов и сборов в сумме 37,33 миллиарда леев, а также грантов - порядка двух миллиардов леев.

Из общего объема расходов, 41,12 миллиарда предназначены на текущие затраты, 7,22 миллиарда – на персонал, а 22,43 миллиарда перенаправят в национальный публичный бюджет. В Дорожный фонд перечислят чуть больше миллиарда леев, на программу ремонта национальных дорог отведено 950 миллионов леев. В Национальный фонд развития сельского хозяйства поступит 900 миллионов леев, а в Фонд энергоэффективности - 480 миллионов. Национальный экологический фонд получит 289,9 миллиона леев, Фонд регионального развития – 220 миллионов, Фонд поддержки населения – 86,1 миллиона, Фонд вина и винограда – 47,8 миллиона.

Расходы на соцзащиту увеличат на 2,2 миллиарда леев. Помимо проектов, связанных с соцподдержкой лиц с низкими доходами и пожилых граждан, предусмотрено выделение средств в помощь многодетным семьям и несовершеннолетним, оказавшимся в ситуации риска.

Согласно прогнозу Минфина, ВВП республики в 2019 году приблизится к 209,3 миллиарда леев. Средний уровень инфляции составит 4,9%. Рост экспорта, по оценкам специалистов, дойдет до 13,1%, а импорта – 9,4%. Средняя номинальная зарплата в Молдове в следующем году будет приравниваться к шести тысячам 975 леям.

Окончательный вариант госбюджета на 2018 год выглядит следующим образом: доходная часть бюджета - 36,922 миллиарда леев, расходная —41,984 миллиарда леев, а дефицит госбюджета - пять миллиардов 62,5 миллиона леев.

Проект госбюджета на 2019 год должен быть проголосован в парламенте Молдовы.