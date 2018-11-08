Евро рухнет: курс валют в Молдове на пятницу

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: на валютном рынке страны опять штормит.

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 9 ноября и выходные.

© Sputnik / Miroslav Rotari Бесстрашный лей: наша валюта - самая крепкая в Европе

Исходя из данных регулятора, в пятницу на валютном рынке страны ожидается уже привычная ситуация – доллар продолжит отступать, а евро после отыгрыша растерянных позиций опять рухнет. Больнее всего себя почувствует именно "европеец", который за сутки просядет сразу на 19 банов и будет торговаться по 19,4362 лея.

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Что касается доллара, то он отдаст доллару еще четыре бана и расположится на отметке в 17,0337 лея.

В минусе, хоть и незначительным, по отношению к молдавскому "льву" окажутся и остальные игроки валютного рынка. Так, российский рубль будет продаваться по 0,2565 лея, украинская гривна – по 0,6105 в пересчете на нацвалюту, а румынский лей – по 4,169 лея.