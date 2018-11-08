Евро рухнет: курс валют в Молдове на пятницу

КИШИНЕВ, 8 ноя - Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 9 ноября и выходные.
Когда Штефан подмигивает: как распознать фальшивые леи>>>
Что касается доллара, то он отдаст доллару еще четыре бана и расположится на отметке в 17,0337 лея.
В минусе, хоть и незначительным, по отношению к молдавскому "льву" окажутся и остальные игроки валютного рынка. Так, российский рубль будет продаваться по 0,2565 лея, украинская гривна – по 0,6105 в пересчете на нацвалюту, а румынский лей – по 4,169 лея.