Плакали, но покупали: на что в Молдове взвинтили цены на 50-60%

Некоторые продукты в республике за месяц подорожали до 65%, но все-таки на определенные товары и услуги цены упали.

КИШИНЕВ, 9 ноя - Sputnik. Цены в Молдове - странный предмет, вроде снижают, но вроде бы нет. К такому выводу не раз приходили многие жители республики, когда оказывались в магазинах или на рынках.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как гражданам Молдовы выйти из-за черты бедности

Без подорожаний никуда

Согласно статистике, в октябре годовой уровень инфляции составил 1,2%, а средние потребительские цены в сравнении с предыдущим месяцем выросли на 0,4%. Специалисты объясняют это подорожанием продовольственных и не продовольственных товаров, а также услуг, оказываемых населению.

За месяц больше всего выросли в цене томаты - на 64,8%, кабачки – на 55%. Также жители Молдовы стали больше платить за садовые косточковые фрукты, арбузы и дыни, перец, огурцы, баклажаны, лук, яйца, сало, молоко, творог, сметану, мясо и мясные консервы, пчелиный мед, шоколад и конфеты.

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Что касается непродовольственных товаров, то за указанный период цены на большую часть продукции практически не изменилась. Однако несколько дороже стали обходиться бутилированный газ, дрова, куртки, зимняя обувь, носки, гольфы, пылесосы, мужские костюмы, моющие средства и сигареты.

В октябре подскочили тарифы на содержание детей в детсадах и яслях, на услуги такси, на общественное питание и аренду квартиры, а также на стоматологические услуги.

За год больше всего подорожали:

Овощи – 21,4%;

Топливо – 8,9%;

Яйца – 3,3%;

Одежда и обувь – по 3,1%;

Молочные продукты – 1,9%;

Пассажирские перевозки – 0,9%;

Хлеб – 0,7%.

Цены вниз

За отчетный период упали цены на цитрусовые, капусту, садовые семечковые фрукты, экзотические фрукты, свеклу, морковь, картофель, орехи,

© Sputnik / Miroslav Rotari Бан лей бережет, или как живет большая часть населения Молдовы

сахар, бобовые, сухофрукты и крупы. Дешевле стали обходиться женские пальто и плащи, уголь, автомобили, лекарства, телефоны и телевизоры. Также жители Молдовы стали меньше платить за туристические услуги за границей, авиаперелеты, железнодорожные перевозки и гостиничные услуги.

За год подешевели:

Газ – 20,2%;

Сахар – 12,6%;

Электроэнергия – 11%;

Фрукты – 10,5%;

Услуги ЖКХ – 8,2%;

Лекарства – 6,1%.

По официальным данным статистики, большая часть расходов молдаван уходит на покупку продуктов питания — порядка 45%. "Коммуналка" по-прежнему занимает второе место в топе основных затрат. Третью позицию занимают расходы на приобретение одежды и обуви.

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Как считают экономисты, если расходы на питание составляют большую часть всех затрат, то это говорит о крайне низком уровне жизни населения государства.