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Банкноты номиналом в 50 и 100 молдавских леев

Молдаване работают на содержание партий: на что уходят миллионы леев

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Экономика
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Десятки миллионов бюджетных денег уходят на финансирование политических партий в Молдове: как тратятся эти деньги?

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. На финансирование политических партий в государственном бюджете Молдовы на 2019 год предусмотрено 40 миллионов леев. Такие данные содержатся в проекте самого главного экономического документа страны на будущий год.

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Согласно проекту, который уже одобрен правительством и должен в ближайшее время быть рассмотрен в парламенте, доходная часть госбюджета запланирована на уровне 42,12 миллиарда леев, а расходная — 47,66 миллиарда леев. Таким образом, дефицит составит пять миллиардов 53 миллиона леев. Доходы будут пополняться за счет поступлений в виде налогов и сборов в сумме 37,33 миллиарда леев, а также грантов - порядка двух миллиардов леев. Из общего объема расходов 40 миллионов леев предусмотрено на финансирование политических партий.

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Как деньги из бюджета распределяются между партиями?

Согласно закону о политических партиях, политформирование имеет право ежегодно получать финансирование из госбюджета через Центризбирком. Размер ассигнований на указанные цели утверждается законом о государственном бюджете на соответствующий год, а их процентная доля составляет не более 0,2% доходов госбюджета, за исключением предусмотренных законом доходов специального назначения, и распределяется следующим образом:

  • 40% – партиям пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах;
  • 40% – политсилам пропорционально результатам, полученным на всеобщих местных выборах;
  • 10% – политическим партиям, которые обеспечивают квоту не менее 40% кандидатов-женщин из общего числа кандидатов, выдвигаемых по всем одномандатным округам на парламентских выборах. Данное увеличение устанавливается за счет суммы, выделенной на бюджетный год для соответствующей партии;
  • 5% – политсиле пропорционально числу женщин, фактически избранных на должность депутата парламента по одномандатным округам;
  • 5% – политическим партиям пропорционально числу молодых людей, фактически избранных в ходе парламентских и всеобщих местных выборов.

В случае избирательных блоков ассигнования распределяются по предварительному соглашению членов этого объединения, или, при отсутствии соглашения, в соответствии с количеством мандатов, полученных каждым участником.

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Ассигнования из государственного бюджета перечисляются ежемесячно на счета политических партий через Центральную избирательную комиссию. В случае утраты или приостановления права на финансирование из госбюджета перечисление соответствующих сумм прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором утрачено или приостановлено право на финансирование.

На что партии тратят деньги из бюджета?

На основе решения руководящих органов политических партий ассигнования из госбюджета используются на следующие затраты: на аренду/содержание помещений; на персонал; на прессу и рекламные материалы; на командировки по стране и за рубеж; на связь; на прием иностранных делегаций; на уплату членских взносов в международные организации; на инвестиции в движимое и недвижимое имущество, необходимое для деятельности партии; на канцелярские расходы; на аудит; на организацию собраний, публичных манифестаций, семинаров; на программы для молодежи и женщин.

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Контроль за использованием ассигнований из государственного бюджета осуществляется Счетной палатой в соответствии с законом.

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