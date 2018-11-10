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Яблоки в саду в Латвии

Страна парадоксов: молдавские яблоки гниют в садах, а на прилавках – чужие

CC BY 2.0 / Liga Eglite / Harvest_august_2013
Экономика
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Некоторые сельхозпроизводители начали выкорчевывать старые сады, чтобы засадить новые в надежде на то, что это спасет бизнес.

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik, Дойна Киореску. Как бы парадоксально это не звучало, но богатый урожай яблок этого года вызвал у молдавских сельхозпроизводителей головную боль.

Алексей Иванов
© Sputnik / Osmatesco
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Аграрии не могут продать фрукты. Тонны яблок так и остались в садах. Не лучшее качество урожая привело к тому, что фрукты оказались не пригодны для экспорта, и единственным выходом в этой ситуации стал бы их сбыт на перерабатывающие предприятия, да только фабрикам с такими объемами не справиться.

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Сад Николае Паскала из села Негурены Флорешсткого района раскинулся на несколько десятков гектаров. В этом году у агрария остались тонны непроданных яблок.

По его словам, их не удалось реализовать из-за низкого качества. Аграрий рассказал, что рассчитывал экспортировать фрукты по пять леев за килограмм, но вынужден продавать их на перерабатывающие предприятия по 70 банов.

Однако и желающих сбыть яблоки на консервные заводы слишком велико, так что большая часть урожая остается гнить прямо вдоль садов.

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© Sputnik / Тимур Селиванов
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Выкорчевывание садов

Аграрий рассказал sputnik.md, что начал выкорчевывать традиционные сорта яблонь, так как урожай не пользуются спросом.

"Начал выкорчевывать сад, потому что эти сорта не могут идти на экспорт. Россия, куда мы традиционно отправляем фрукты, стала требовательнее относиться к качеству и закупает яблоки только высшего качества. Сейчас планирую засадить сорта, которые пойдут на экспорт. Надеюсь, за два года покрыть вложения", - сказал Паскал.

Садовод признался, что затраты на выкорчевывание и засадку нового сада велики, но, как считает сельхозпроизводитель, это единственное решение, которое поможет ему сохранить бизнес.

По его словам, молодой сад начнет плодоносить максимум в течение в двух лет, а это позволит покрыть вложения в довольно быстрые сроки.

"Решил пойти по варианту лучших сортов, чтобы быть уверенным, что не буду работать напрасно", - пояснил собеседник.

Урожай яблок в этом году у садовода Николае Паскала превысил 200 тонн. Постепенно он продал их одному из перерабатывающих предприятий. "Было очень трудно сбыть их даже заводу по производству сока. Еще и очередь надо отстоять", - поделился аграрий.

Согласно east-fruit.com, исходя из данных, предоставленным садоводами, урожай яблок в этом году составил порядка 520 тысяч тонн, что на 13 тысяч тонн больше, чем ожидалось.

Молдавские садоводы неоднократно заявляли о том, что, в основном, все свои надежды на спасение или развитие бизнеса связывают с Россией. Это подтверждает и статистика. Только в прошлом году, молдавские аграрии экспортировали в Россию 214 тысяч тонн яблок. Начиная с 1 января 2019 года, в Молдовеаннулируют таможенные пошлины на импорт в Россию ряда категорий молдавской агропродукции, в том числе и яблок.

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