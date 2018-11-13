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Бизнес

В Кишиневе пройдет экономический форум "Moldova Business Week 2018"

CC0 / Pixabay / rawpixel
Экономика
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Важное экономическое событие ожидается в конце ноября в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Экономический форум "Moldova Business Week 2018" пройдет в Кишиневе 27-29 ноября.

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Организацию этого форума обсудили на заседании правительства. Премьер Молдовы Павел Филип потребовал обеспечить организацию мероприятия на высоком уровне, так как форум направлен на продвижение имиджа страны на международной арене и открытие пути к новым инициативам.

Премьер-министр Павел Филип подчеркнул важность участия иностранных компаний и привлечения к участию в форуме тех, кто ищет возможности для расширения бизнеса в нашей стране.

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Форум "Moldova Business Week" пройдет в Молдове в пятый раз и соберет более тысячи участников - партнеров по международному развитию, представителей институтов государства, бизнесменов не только из нашей страны, но и 53 государств.

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