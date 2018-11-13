Евро и доллар поведут себя одинаково: курс валют в Молдове на среду

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 14 ноября.

© Sputnik / Miroslav Rotari Мнение эксперта: что будет с молдавским леем после выборов

В среду на валютном рынке страны будет наблюдаться "смена декораций" – все основные игроки укрепятся по отношению к нацвалюте республики.

Так, после оглушительного провала сразу на 18 банов, во вторник евро отыграет у молдавского "льва" два бана и будет торговаться по 19,161 лея. На столько же укрепится и доллар, который несколько просел за последнюю неделю. В среду "американец" расположится на отметке в 17,0297 лея.

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В плюсе, пускай и незначительном, окажутся и остальные игроки. Так, российский рубль будет продаваться по 0,2514 лея, украинская гривна – по 0,6109 лея, а румынский лей – по 4,116 в пересчете на нацвалюту республики.