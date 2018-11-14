Евро и доллар перейдут в наступление: курс валют в Молдове на четверг

Национальный банк Молдовы установил обменный курс на следующий день: у евро и доллара свои планы.

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы представил официальный обменный курс на 15 ноября. В четверг на валютном рынке страны тишь да гладь. Основные игроки продолжат "наступать на пятки" молдавскому "льву".

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После громкого падения во вторник сразу на 18 банов, евро продолжит приходить в себя. Так, за сутки "иностранец" отыграет у нацвалюты еще шесть банов и будет торговаться по 19,2269 лея.

Что касается доллара, то он также взял курс на укрепление. За сутки "американец" отнимет у молдавского оппонента еще три бана и установится на отметке в 17,0571 лея.

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В плюсе, правда незначительном, окажутся и остальные основные игроки, присутствующие на рынке республики. Так, российский рубль будет продаваться по 0,2515 лея, украинская гривна – по 0,613 лея, а румынский лей – по 4,1254 в пересчете на молдавскую валюту.