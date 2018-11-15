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Здание Верховного Совета Приднестровья

В Приднестровье намечается повышение пенсий и зарплат

© Sputnik / Ирина Ляхова
Экономика
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Приднестровские депутаты поддержали предложение лидера региона об увеличении ежемесячных выплат пенсионерам и заработной платы работникам бюджетной сферы в 2019 году на 7%.

ТИРАСПОЛЬ, 15 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Депутатский корпус единодушно поддержал поправки лидера Приднестровья Вадима Красносельского об увеличении с 2019 года пенсий и заработных плат бюджетникам. Они были приняты в рамках первого чтения закона о бюджете региона на будущий год и закона о бюджете Единого госфонда социального страхования, сообщили в парламентской пресс-службе.

"Мы понимаем, что повышение уровня зарплат и пенсий приведет к дополнительным расходам бюджета. В первую очередь, необходимо определить источники финансирования", - отметил председатель парламентского Комитета по бюджету Александр Коршунов.

По его словам, одним из возможных источников доходной части могут стать увеличившиеся сборы акцизов. По расходной части, пояснил парламентарий, часть средств возможно перераспределить.

Поправки лидера региона потребуют увеличения соответствующих расходов на 124 млн приднестровских рублей ($7,7 млн) на зарплаты и 91 млн рублей ($5,66 млн) – на пенсии.

Пенсионеры
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Доходы бюджета всего региона в будущем году запланированы в сумме почти 1,8 млрд приднестровских рублей ($111,8 млн), что почти на 10% больше плановых доходов текущего года, расходы –  в сумме около 3,5 млрд рублей ($217,3 млн). Предельный дефицит бюджета планируется в размере почти 1,7 млрд рублей ($105,6 млн).

Основные показатели доходов фонда запланированы в размере более 1,8 млрд рублей ($111,8 млн). Расходы составят почти 2,5 млрд рублей ($155,2 млн). Пенсии представляют большую часть расходов – более 2 млрд рублей ($124,2 млн). Основной источник формирования доходной части – налоговые поступления (чуть более 1,5 млрд - $93,2 млн).

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Теги:
пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсии, бюджет, бюджетники, бюджет 2019, Приднестровье
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